Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Furkan K. idaresindeki 34 COE 426 plakalı otomobil, sürücünün dönüş yapmak istediği sırada, aynı istikamette giden ve sollama yapmak isteyen Osman Y. idaresindeki 42 AJC 868 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan yolculardan Fatma Y. yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Fatma Y., ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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