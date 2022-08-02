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Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

DHA

Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı


Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 23.30 sıralarında SeydişehirBozkır karayolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Umut Sayhan (29) yönetimindeki 20 AK 414 plakalı otomobil, Görkem Türkmen'in kullandığı 33 TZ 733 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Umut Sayhan ve Görkem Türkmen ile yanındaki Zahide Türkmen ve Zeynep Ece Türkmen yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2022-08-02 01:44:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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