Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında SeydişehirBozkır karayolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Umut Sayhan (29) yönetimindeki 20 AK 414 plakalı otomobil, Görkem Türkmen'in kullandığı 33 TZ 733 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Umut Sayhan ve Görkem Türkmen ile yanındaki Zahide Türkmen ve Zeynep Ece Türkmen yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2022-08-02 01:44:02



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