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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay Lavanta Bahçesi’nde hasat zamanı

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin Konya'ya kazandırılan ve kısa sürede şehrin markalarından birisi haline gelen Karatay Lavanta Bahçesi'nde hasat başladı.

Karatay Lavanta Bahçesi’nde hasat zamanı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin Konya’ya kazandırılan ve kısa sürede şehrin markalarından birisi haline gelen Karatay Lavanta Bahçesi’nde hasat başladı.
Karatay Belediyesi Karatay Lavanta Bahçesi’nde hasat dönemi başladı. Vatandaşa kapıların açıldığı 2 Temmuz’dan 31 Temmuz’a kadar yüz binlerce yerli ve yabancı misafirin ağırlandığı Karatay Lavanta Bahçesi, fotoğraf çektirmek isteyenler için doğal stüdyo haline gelmişti. Profesyonel fotoğrafçıların yanı sıra ve amatör fotoğraf tutkunların da uğrak noktası olan bahçede, eflatun ve morun farklı tonlarındaki lavantaları fon yapan fotoğraf severler, en güzel kareleri özel objelerle oluşturulan dekorlar eşliğinde yakalamanın keyfini yaşadı. Karatay Lavanta Bahçesi’nin ziyarete kapanmasıyla birlikte başlayan Lavantaların hasadı; Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından motorlu biçim makinası kullanılarak gerçekleştiriliyor. Hasadın tamamlanmasıyla birlikte lavanta bitkileri, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneysınır’da kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi’ne götürülecek ve ilk etapta lavantaların yağı ile suyu çıkarılacak. Kısa sürede hem yiyecek ve içecek hem de kozmetiğin yanı sıra aynı zamanda ilaç sektörünün de önemli bir hammaddesi haline gelen Karatay Lavantaları; geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da gazoz, dondurma, sabun, krem, lavanta yağı ile daha birçok ürünün yapımında kullanılacak.

“Şehrimize değer katıyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, lavantanın görselliği ve kokusuyla bulundukları yerleri turizmde önemli bir çekim merkezi haline getiren, tarımsal ürün yönüyle de ekonomik anlamda önemli bir katma değer olduğunun altını çizerek söz konusu bitkinin son yıllarda Konya ve Karatay için de kıymetli bir alan haline geldiğini aktardı. Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak ilçemizdeki kıraç arazilerden yüksek ekonomik değer elde etmek amacıyla 2019’da Karatay Lavanta Bahçesi’ni oluşturduk. Gördüğümüz büyük ilgi ve lavantadan elde ettiğimiz katma değer neticesinde de bahçemizi büyütme kararı alarak bahçelerimizin büyüklüğünü 400 bin metrekareye, fide sayısını ise 300 bine çıkardık. Karatay Lavanta Bahçesi, kokusu ve güzel görüntüsüyle ilçemizi, Konyamızı süslüyor. 231 Temmuz tarihleri arasında yüz binlerce yerli ve yabancı misafirimizi bahçemizde ağırladık. Lavanta, yüksek katma değere sahip tıbbi ve aromatik bir bitki. Çiftçilerimize alternatif ve faydalı bir ürün sunma hedefiyle çıktığımız yolda Lavantadan dondurma, gazoz, sabun, krem, lavanta yağı ile daha birçok ürün elde ediyoruz. Dolayısıyla bir yandan Lavanta Bahçemizle ilçemizin turizmine katkı sunarken diğer taraftan da ilçemize ve belediyemize ekonomik bir değer de katıyoruz. Alternatif ürün için çalışmalarımız sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karatayımızın ve Konyamızın marka değerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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