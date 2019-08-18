Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, 2019-2020 sezonunun 1. haftasında Ayhan Atik'in çalıştırdığı Ankaragücü'nü konuk etti.

Mücadelenin ilk bölümünde iki takım da dengeli bir futbol sergilerken, Konyaspor seyirci avantajını da kullanarak kısa sürede kontrolü ele geçirdi. 15. dakikada Rijad Bajic'in ceza sahasına getirdiği top, savunmadan sekti ve Ömer Ali Şahiner'e geldi. Oyuncunun kafa vuruşunda top direkten döndü ve Korcan Çelikay topun kontrolünü sağladı.

21. dakikada Konyaspor etkili geldiği atakta Deni Milosevic, ceza sahasına girdiği anda vuruşunu yaptı. Korcan Çelikay topu kontrol etmeyi başardı. 31. dakikada Skubic'in sağ kanattan şutunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı kornere çeldi. Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

KORCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

İkinci 45 dakikada Ankaragücü daha baskılı başlarken, Konyaspor'da yorgunluk belirtileri baş gösterdi. 53. dakikada Deni Milosevic'in uzaktan çektiği şutu kaleci Korcan kornere çeldi.

83. dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Canteros'un pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Orgill'in şutu kaleyi bulmadı.

89. dakikada ise bu kez Konyaspor önemli bir fırsat yakaladı fakat Ankaragücü kalecisi Korcan kurtarışlarına bir yenisini daha ekledi. Skubic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mücahit Can Akçay'ın vuruşunu Korcan Çelikay çıkardı.

KONYA'DA 'BERABERLİK' GELENEĞİ!

Süper Lig'de geçen sezon en fazla beraberlik alan takım Konyaspor'du. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Yeşil-Beyazlılar, 17 karşılaşmada sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Konyaspor, bu sezona da beraberlikle başladı.