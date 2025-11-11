Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor: Bugüne kadar hep doğrunun yanında olduk - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor: Bugüne kadar hep doğrunun yanında olduk

        Konyaspor, iki futbolcusunun bahis soruşturması kapsamında disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından açıklama yayımladı. Yeşil Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugüne kadar hep doğrunun yanında olduk" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 00:08 Güncelleme: 11.11.2025 - 00:08
        Konyaspor: Bugüne kadar hep doğrunun yanında olduk
        Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

        Listede 2 futbolcusu bulunan Konyaspor Kulübünün resmi X hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, yürütülmekte olan bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Konyaspor Kulübü olarak, bugüne kadar hep doğrunun ve doğru olanın yanında olduk. Bundan sonra da böyle olacak. Soruşturma sürecinde hukukun genel ilkelerine uyulacağından, futbolcularımızla ilgili masumiyet karinesinin dikkate alınacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Kulübümüz, adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi ve sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için gerekli hassasiyeti göstermeye devam edecek, ilgili kurumlarımızla gereken işbirliğini yapacak ve süreci sıkı bir şekilde takip edecektir."

