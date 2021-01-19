Konyaspor'dan bir transfer daha

DHA

Süper Lig´de takımlar transferlerine devam ediyor. İttifak Holding Konyaspor, son olarak Sarajevo´da forma giyen Amar Rahmanovic ile 2.5 yıllığına anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki oyuncu, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Bosna Hersek Milli Takımı´nda da forma giyen Rahmanovic, bu sezon Sarajevo formasıyla 17 maçta oynayıp, 6 gol atma başarısı gösterdi.