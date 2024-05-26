Konyaspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, ligin son haftasında Galatasaray'ı ağırlayacakları maçla ilgili Beyaz TV'ye konuştu.

Takıma yapılan maaş ödemelerinin gündeme gelmesine tepki gösteren Ömer Korkmaz, "Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar?" dedi.

Ömer Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kritik bir süreçteyiz, açıklama yapmayacağız. Kendi içimizden para toplayıp veriyoruz. Elli tane dedikodu var. Kendi topladığımız paranın da hesabını vermeyelim kimseye. 2-3 maç önceki maç önceki açıklamalarımızı sosyal medyada paylaşmışlar, bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar? Bunu konuşursak cevap vermiş oluruz."