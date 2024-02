Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz - Tümosan Konyaspor Haberleri

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz - Tümosan Konyaspor Haberleri

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Hatayspor galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Her geçen gün daha iyiye doğru giden takım olarak bugüne kadar geldik. Kolay değil bu 35 gün içerisinde 9 maç oynamak. Onun için her oyuncuya ihtiyacımız var" dedi.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 22:33 Güncelleme: 24.02.2024 - 22:33 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL