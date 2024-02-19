Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Önümüzdeki 4 maç final

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'la deplasmanda karşılaştığı maçta 2-0 mağlup olan Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Omerovic, maçın ardından bir sürprize imza atmak için sahaya çıktıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, “Maçtan önce düşündüğümüz gibi ilk devre oldu. Biraz daha fazla topa sahip olup, Beşiktaş’ın o gücünü elinden almak istedik. İkinci devrede erken gelen gol, bütün planlarımızı bozdu. Kolay değil Beşiktaş’a karşı böyle oynamak, pas oyunu oynamak. İkinci golden sonra tam Beşiktaş’ın istediği gibi oldu oyun. Daha baskılı oynadılar. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Biz bu akşam sürpriz peşindeydik ama olmadı. Esas olan önümüzdeki 4 maç, gerçek final maçları. Milli araya kadar önemli final maçlarımız var. Bu maçtan sonra hatalar üzerinde durup, düzletip, ilk oynayacağımız Hatayspor maçını kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.