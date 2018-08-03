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Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Eto'o'nun gitmesine üzüldüm"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun gitmesine üzüldüğünü söyledi. Çalımbay, "Eto'o burada da kalsa başarılı olacaktı" dedi

03 Ağustos 2018 Cuma, 19:49:21 | Güncelleme:


Hollanda kampını tamamladıktan sonra ülkeye dönen Atiker Konyaspor, hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen Samuel Eto'o ile hiçbir probleminin olmadığını söyledi.

Çalımbay, "Eto'o ile Antalya'da beraber çalıştık. Antalya'da biz 2 puanı olan, sonuncu bir takımı aldık. Bu sonuncu takımın başında da Eto'o vardı. Eto'o ben gelmeden önce kadro dışındaydı. Eto'o'yu biz aldık, konuştuk ve uyumumuz mükemmeldi. Benim olduğum dönemde de dört dörtlük oynadı. Kaptanlığını da mükemmel bir şekilde yaptı. Takıma da çok büyük bir katkı sağladı. İkimiz çok uyumlu bir şekilde mükemmel bir sezon geçirdik. Antalyaspor'da sezon başında hem Eto'o açısından hem de benim açımdan bir kriz çıktı. Eto'o'ya hem devre arasında hem de sezon sonunda yeni transfer teklifleri gelmişti. Sezon sonunda Nasri ve diğer transferlerin gelmesiyle, Eto'o da onların aldığı kadar ücret almak istedi. Böyle bir problem çıktı. Sonra ben bu transferlerden sonra kriz çıkınca takımdan ayrılmak istedim ve ayrıldım. Eto'o ile hiçbir alakası yoktu. Eto'o ile hiçbir sorun olmadı. Sonra buraya geldik ve yine Eto'o ile karşılaştık. Çok mutlu oldum yeniden bir araya geldiğimiz için. Eto'o'yu çok seviyorum. Bir lider. Çok büyük bir futbolcu. Unvanını hak etmiş bir isim. Eto'o'nun her şeyi futbol. Yaşına bakın, Eto'o'nun yaşyında oynayan futbolcu sayısı çok azdır. Ama Eto'o halen oynuyor. Futbolu çok seviyor. Çok iyi birisi. Futbola karşı saygısı mükemmel. O nedenle devam ediyor ve başarılı oluyor. Burada da kalsa başarılı olacaktı" dedi.

"BURADA PROMBLEMİ VARDI"

Eto'o'nun gitmesine üzüldüğünü belirten Çalımbay, "Biz gelmeden önce zaten Eto'o'nun burada problemi vardı. Yönetimin farklı düşünceleri vardı Eto'o ile ilgili. Sonra çok güzel bir şekilde olay tatlıya bağlandı. Eto'o da mutlu oldu yönetim de mutlu oldu. İyi bir şekilde ayrıldılar. Benimle hiçbir alakası olmayan bir şeye Rıza hoca diyorlar. Benim ne Eto'o, ne bir başkası ile hiçbir zaman problemim olmadı, olmaz da. Gittiği için gerçekten üzüldüm. Bazen kulüplerin maalesef dengeyi kurması gerekiyor özellikle maddi açıdan. Herhalde kulübümüzün böyle bir problemi vardı. O nedenle böyle bir karar aldılar. Eto'o çok iyi yerlere gider. Kariyeri zaten ortada." diye konuştu.

 

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