Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.519,97 %0,37
        DOLAR 41,0256 %0,06
        EURO 47,8585 %0,44
        GRAM ALTIN 4.457,06 %0,47
        FAİZ 39,42 %-0,58
        GÜMÜŞ GRAM 50,83 %-0,05
        BITCOIN 109.685,00 %0,10
        GBP/TRY 55,3497 %0,31
        EUR/USD 1,1656 %0,33
        BRENT 67,72 %-1,57
        ÇEYREK ALTIN 7.287,29 %0,47
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koop-İş Sendikası'ndan grev kararı - İş-Yaşam Haberleri

        Koop-İş Sendikası'ndan grev kararı

        Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürecinde müzakerelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Koop-İş Sendikası sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında greve çıkma kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 15:04 Güncelleme: 26.08.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koop-İş Sendikası'ndan grev kararı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRK-İŞ ile Hükümet arasında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında Koop-İş Sendikası ve İşveren arasında sürdürülen ve yaklaşık 10 bin SYDV işçisini ilgilendiren sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

        Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürecinde müzakerelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Koop-İş Sendikası sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında greve çıkma kararı aldı.

        Açıklamada "2003 yılından itibaren çetin mücadeleler sonucunda Koop-İş Sendikası’nda örgütlenen, 2018 yılından bu yana da Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında toplu sözleşme imzalanan SDYV işçileri için bağlı bulundukları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu dönem SYDV işçilerini 600 bin kamu işçisinden ayırarak 2025 yılı için memurlara uygulanan zam oranının verilmesini teklif etti. Bu gelişme üzerine Koop-İş Sendikası 22 Ağustos 2025 günü grev kararı aldı" denildi.

        REKLAM

        Grev kararı alınması üzerine bir açıklama yapan Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, ülkemizin bir ekonomik darboğazdan geçtiğinin, artan enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığının, halkımızın büyük bir geçim sıkıntısı yaşadığının bilincinde olduklarını belirterek, "Koop-İş, böyle bir dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SYDV işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını zedeleyen bu yaklaşımı kabul etmemektedir" dedi.

        Alemdar, "Ülkemizin yaşadığı her felakette, mesai kavramını hiçe sayarak canla başla çalışan, başta pandemi dönemi olmak üzere, depremlerde, sel felaketlerinde her zaman halkımızın yanında olan, dezavantajlı grupların hizmetinde görev yapan SYDV işçileri böyle bir yaklaşımı hak etmiyor. Bu nedenle, üyelerimizin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için 29 Ağustos 2025 Cuma günü ülke çapında bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında greve çıkıyoruz. Koop-İş Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Sendikamız bu süreçte, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek ve Kamu Çerçeve Protokolünü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında da uygulatmak için sonuç alıncaya kadar mücadelesine devam edecektir" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        ABD vize ücretine büyük zam
        ABD vize ücretine büyük zam
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"