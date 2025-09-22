Kopa Trophy Lamine Yamal'ın! Kenan Yıldız...

2025 yılı için düzenlenen Ballon D'or ödül töreninde milli oyuncumuz Kenan Yıldızı'nda adaylar arasında yer aldığı yılın en iyi genç oyuncusu için verilen Kopa Trophy'nin kazananı açıklandı.

Kopa Trophy'nin bu seneki kazananı Barcelona forması giyen Lamine Yamal oldu.

TARİHTE İLK KEZ

18 yaşındaki dünya yıldızı, bu ödülü üst üste 2. kez alan tarihteki ilk isim oldu.

KENAN YILDIZ 5. SIRADA

Milli yıldızımız Kenan Yıldız, ödül sıralamasında 5. sırada yer aldı. İlk 10'da yer alan futbolcular ise şu şekilde:

Lamine Yamal (Barcelona), Desire Doue (PSG), Joao Neves (PSG), Estevao (Chelsea), Kenan Yıldız (Juventus), Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona), Rodrigo Mora (Porto), Ayyoub Bouaddi (Lille) ve Myles Lewis-Skelly (Arsenal).