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Kopan el parmağı yerine ayak parmağı dikildi

Konya'da 1,5 yıl önce elini demir kesme makinesine kaptırarak sağ elinin baş parmağını kaybeden Yunus Kona'ya (24) sol ayak orta parmağı nakledildi. Kona, "Doktorlar burada parmağımı dikti ama parmağım işlevini yitirmiş. Bana ayak parmağının oraya dikileceğini söylediler. Şaka yapıyorlar sanıp güldüm. Denemekten ne çıkar deyip kabul ettim. Ameliyattan çıktığımda gerçekten de ayak parmağımın oraya dikildiğini gördüm. Şimdi çay içebiliyorum, bir şey tutabiliyorum veya yazı yazabiliyorum" dedi

Kopan el parmağı yerine ayak parmağı dikildi
DHA

Yunus Kona, Konya'da 1,5 yıl önce çalıştığı inşaatta elini demir kesme makinesine kaptırarak sağ elinin baş parmağını kaybetti. Ambulansla Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen Kona'nın, kopan parmağı yerine dikildi. Birkaç operasyon daha geçiren Kona, parmağının işlevini yitirdiğini öğrendi. Doktorlar elin işlevi için başparmağın önemli olduğunu belirterek Kona’ya sol ayak orta parmağının eline dikilmesini teklif etti. Bunu kabul eden Kona, ameliyata alındı. Kona’nın sol ayak orta parmağı alınıp eline dikildi.

"ÇAY İÇİP YAZI YAZABİLİYORUM"

1,5 aydır fizik tedavi gören Kona, gün geçtikçe elini daha iyi kullanabildiğini söyledi. Kona, "İnşatta çalışırken elimi makineye kaptırdım. Doktorlar burada parmağımı dikti ama işlevini yitirmiş. Bana ayak parmağının oraya dikileceğini söylediler. Ben şaka yapıyorlar sanıp güldüm. Denemekten ne çıkar deyip kabul ettim. Ameliyattan çıktığımda gerçekten de ayak parmağımın oraya dikildiğini gördüm. Şimdi çay içebiliyorum, bir şey tutabiliyorum veya yazı yazabiliyorum. Zaman geçtikçe daha da iyi olacak" dedi.

"PARMAĞINI DAHA FONKSİYONEL KULLANMASINI BEKLİYORUZ"

Ortopedi ve Travmatoloji Öğretim Üyesi Dr. Ali Özdemir ise "Hastamız bize geldiğinde parmağı kopmuştu. Parmağını diktik ama yaralanma kötü olduğu için iki kere daha müdahale ettik. Başparmağı kurtaramadık. Elde başparmak fonksiyonları çok önemli olduğu için başparmağını yerine koymamız gerekiyordu. Bu nedenle ayaktan ele parmak nakli gerçekleştirdik. 1,5 ay oldu. Şimdiden bazı fonksiyonlarını yapmaya başladı. Daha da fonksiyonel halde kullanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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