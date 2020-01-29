DHA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan bir köpeğin dövüldükten sonra tüfekle vurularak öldürüldüğü görüntüleri ihbar kabul ederek harekete geçti.

Polis, saldırganı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası olayın 10 gün önce gerçekleştiği ve saldırganında ilçeye bağlı Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde oturan Fatih K. olduğu tespit edildi. Fatih K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şüpheli hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

'CEZASIZ KALMAMALI'

Hayvan dernekleri yöneticileri ise bunu yapan kişinin cezasız kalmaması gerektiğini, Ankara'da köpekleri öldüren şüphelilere hapis cezası verildiğini belirtti. Sosyal medyada yer alan köpek fotoğraflarına yapılan yorumlarda ise "Köpeği dövmek, işkence etmek nedir? Nasıl bir sapıklıktır bu? Yarın öbür gün, çoluk çocuğa, gücünün yettiği herkese yapmayacağı ne malum? Hayvanlara yapılan vahşeti kınıyoruz. Bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı. Ankara'da hayvanları öldürenlene nasıl ceza verildiyse bu kişiye de verilmeli. Köpeğin yavruları öksüz kaldı" gibi yorumlar yapıldı.