İstanbul Fatih'teki Şehremini Mahallesi'nde, sabaha karşı hayvana yönelik bir taciz olayı yaşandı. Bir kağıt toplayıcısı, sokak köpeğine cinsel istismarda bulundu. Köpeği önce kimsenin görmemesi için arabaların arasına götüren zanlı, ardından kağıt topladığı aracı da önüne koyarak kendini kamufle etti.

CİNSEL TACİZCİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre sık sık çevreye bakan zanlı, ardından sokak ortasında köpeği taciz etti. Bu sırada zanlıyı gören mahalleli tepki gösterdi. Evlerinden inen vatandaşlar, köpeği istismar eden zanlıyı tekme tokat dövdü.

Yaşananlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Mahallelinin şikâyeti üzerine olay yerine gelen polis, zanlıyı gözaltına aldı. Geceyi karakolda geçiren zanlı, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.