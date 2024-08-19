Köpeklerin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Esenler'de ikamet eden zihinsel engeli Ayhan Özçelik (40), dün Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gitti.

Gece saatlerinde sokakta yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı.

Sabaha karşı olayın yaşandığı yere çöp toplamak için gelen temizlik işçileri, köpeklerin, yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını görmeleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köpeklerin, kardeşini boğazından ve yüzünden yaraladığını aktaran Özçelik, aynı köpeklerin, aynı noktada daha önce de başka akrabalarına saldırdığını öne sürdü.

Özçelik, şunları kaydetti:

"Çöpçüler oradan geçerken ses duyuyorlar, köpeklerin kendilerine de saldırması üzerine inşaattan sopaları alıp köpekleri kovalıyor. Ondan sonra ambulansı çağırıyorlar. Temizlik işçileri tanıdık, yaralanan kişinin fotoğrafını çekip bizim amca çocuklarına atıyorlar. Onlar da bize atınca bakıyoruz ki yaralanan kişi kardeşim Ayhan. Çöpçüler görmese belki de sabaha kadar parçalayacaklardı kardeşimi. Ambulans gelince hastaneye götürüyorlar. Daha sonra da kan kaybından vefat ediyor."

Öte yandan köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in son görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 19.08.2024 tarihinde Fatih ilçesi Sümbül Efendi Mahallesinde bir şahsın köpek saldırısına uğradığı belirlenmesi üzerine ivedilikle olay yerine intikal edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda; A.Ö. isimli şahsın birden fazla sokak köpeği tarafından saldırıya uğradığı belirlenmiş, şahsın vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaraların olduğu görülmesi üzerine sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.