Kopenhag: 2 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Kopenhag ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Parken'da oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

Başakşehir'i iki kez öne geçiren golleri 26'da Philippe Keny ve 80. dakikada Krzysztof Piatek atarken, Kopenhag'a beraberliği getiren golleri ise 79 ve 83. dakikalarda Amin Chiakha kaydetti.

Bu sonucun ardından temsilcimiz puanını 1'e, Danimarka temsilcisi ise 2'ye yükseltti.

UEFA Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında Başakşehir, Petrocub'u ağırlayacak. Kopenhag, Dinamo Minsk'e konuk olacak.