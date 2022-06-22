Kör nokta faciası! Küçük kızı görmedi 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çöp kamyonu altında kalan 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Dehşet anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza, dün öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi 15. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, O.A. (24) idaresindeki çöp kamyonu, sokağın başında bulunan çöp konteynerindeki çöpleri almak için durakladı. O esnada arkadaşlarının yanına gitmek için yola çıkan D.T. (7), kamyonun hareket etmesi ile tekerleğin altında kaldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Vatandaşların uyarısı ile sürücü O.A. tekrar geri hamle yaptı. Olay yerine koşan vatandaşların kamyonun altından çıkardığı küçük kız için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.T., daha sonra Bursa'ya sevk edildi. Küçük kız hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çöp kamyonu sürücüsü O.A., polis sorgusu için gözaltına alındı.