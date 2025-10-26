Habertürk
        Koray Avcı: Parayla işim yok

        Koray Avcı: Parayla işim yok

        Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Koray Avcı, yaklaşan yılbaşı sahnelerinde alınan yüksek ücretlerin sorulması üzerine; "Benim parayla işim yok. Benim tek amacım sahneye çıkıp, gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak. Kim ne kadar alıyorsa, Allah daha çok versin"

        Giriş: 26.10.2025 - 16:47 Güncelleme: 26.10.2025 - 16:47
        "Parayla işim yok"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Koray Avcı, Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Avcı; "Kıbrıs'tayız. Güzel ve eğlenceli bir sahne bizi bekliyor" dedi.

        Koray Avcı, yaklaşan yılbaşı sahnelerinde alınan yüksek ücretlerin sorulması üzerine; "Allah Allah, kimlermiş o yüksek ücret alanlar, haberim yok. Ben sahneme bakıyorum. Yılbaşında da ne kadar alacağımı bilmiyorum. Benim parayla işim yok. Benim tek amacım sahneye çıkıp, gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak. Kim ne kadar alıyorsa, Allah daha çok versin" ifadelerini kullandı.

        "İNSANOĞLU KUSURLARIYLA VAR"

        Koray Avcı, gazetecilerin, "Son dönemde rapçilerin yaptığı müziklerin eleştirilmesi ve sanatçılarla polemik yaşamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise "Ben konuyu bilmiyorum ama konu müzikse, başkasının yaptığı müziği benim eleştirmeye hakkım yok. Müzik yapılmışsa, kaliteli veya kalitesiz olmasının bir önemi yok. Kişilere ulaşmışsa, söyleyecek bir şey yok. Ne kadar. Bırakın insanlar hayallerini yaşasın. İnsanoğlu kusurlarıyla var. İyi insan olalım yeter" yanıtını verdi.

