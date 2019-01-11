Koray Koçhan kimdir? AK Parti Maçka Belediye Başkan Adayı

Koray Kaçhan kimdir? Merakla beklenen AK Parti Trabzon Maçka Belediye Başkan Adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, Maçka adaylığı Koray Koçhan'ı gösterdi.

KORAY KOÇHAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1979 Yılında Trabzon’da doğdu. 2000 Yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2008-2011 yıllarında yapılan olağan kongrelerde AK Parti Maçka İlçe Başkanlığı görevine seçildi. 2013 yılına kadar görevine devam eden Sn. Koray Koçhan 2014 yerel seçimlerinde Maçka Belediye Başkanı seçildi. Koray Koçhan evli ve iki çocuk babasıdır.

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