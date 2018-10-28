Estetik işlemler ve estetik cerrahi baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Dünyanın pek çok ülkesinde bu konudaki araştırma ve geliştirme çalışmaları hız kesmek bilmiyor. Coğrafi ve kültürel farklılıklara bağlı olarak bu çalışmaların odak noktaları da değişiklik gösteriyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre son birkaç yılın yeni teknolojilerine bakıldığında akla gelmeyen işlemlerin artık ameliyatsız da gerçekleştiği görülüyor.

BİR KAÇ SEANSTA KALICI İNCELME

Bunların arasında yanak inceltme işlemleri de bulunuyor. Son bir yılda tüm dünyada popüler hale gelen bu işlemin dünyanın her yerinde büyük talep görmeye başladığı belirtiliyor. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer, “Yanak inceltmede en geçerli işlem ağız içinden gerçekleştirilen ve ‘bişektomi’ adıyla bilinen yağ alma cerrahisiyken artık ağız içerisinden uygulanan radyofrekans ile birkaç seansta yanak bölgesinde kalıcı incelme ve sıkılaşma elde edilebiliyor” diyor.

KORE’DE GELİŞTİRİLMİŞ TEKNOLOJİ

Kore’de geliştirilmiş olan bu teknolojinin altında yatan temel nedenin Koreli kadınların yüzlerinin genetik olarak diğer ülkelerindeki hemcinslerine göre daha geniş olması ve bunu azaltmaya yönelik talepler olduğu belirtiliyor. Bu çok yeni teknoloji, kullanım kolaylığı ile yüzünü inceltmek isteyenlerin tercihi olacağa benziyor.

UYGULAMASI NASIL?

Ağız içerisinden yanak altına yerleştirilen bir prob ile verilen enerji yanak yağ dokusuna kolayca ulaşıyor. Her bir yanak bölgesine yaklaşık 5-10 dakika arasında enerji verilmesi işlem için yeterli oluyor.

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