Korhan Berzeg'in köpeği Tina, 74 gün sonra eve döndü
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 70 günü aşkındır köpeği Tina ile birlikte kayıp olan ünlü ekonomist Korhan Berzeg olayında flaş gelişme yaşandı. Berzeg ile birlikte kaybolan Doberman cinsi köpek sağ olarak bulundu
İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'in (83) yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina', eve döndü.
AİLE İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI
Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün yanında bulunan Doberman cinsi eğitimli köpeği 74 gün sonra Armutlu Mahallesi'ndeki eve döndü. Yetkililer, köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktığını belirtti.