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Yangın, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1869. sokakta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Bodrum katta alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı bodrum katta dumanlar binayı sardı.
Üst katlardaki dairelere sızan dumanlar apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Üst katlarda mahsur kalan anne ile bebeğinin dumanlar arasında itfaiye ekiplerince kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
"BEBEĞİ AŞAĞI ATMAYA ÇALIŞACAKTI"
Yangını gören mahalle sakini Hüseyin Turan "Bir anda dumanlar yükselmeye başladı. En üstte aile vardı. Kadın bebeği aşağı atmaya çalıştı. İtfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları tahliye etti. Çocuğa oksijen tüpüyle müdahale ettiler. Herhangi bir can kaybı yok çok şükür" dedi.
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.
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