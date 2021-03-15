Babasını öldürüp okula gitti! 0:00 / 0:00

İHA

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'nde sabah erken saatlerde yaşanan olayda, 40 yaşındaki Reşat Aksakal evinde kanlar içerisinde bulundu.

İHA'nın haberine göre şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlattı.

Tek katlı müstakil evde yaşanan olay sonrası 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A.’nın da evden ayrılarak okuluna gittiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, A.A.’yı da gittiği okulda gözaltına aldı.

İFADESİNDE ANLATTI

Lise öğrencisinin sabah sınıf arkadaşlarına babasını vurduğunu söylediği de öğrenilirken, gözaltına alınan A.A. polisteki ilk ifadesinde de babasını tüfekle vurduğunu iddia etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, başlatılan soruşturma devam ediyor.