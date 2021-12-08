Çete baskınında kelepçeli kadın kurtarıldı! 0:00 / 0:00

DHA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma, hırsızlık, ateşli silahla kasten yaralama olaylarına karışan çetenin üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

ELLERİ KELEPÇE İLE BAĞLI KADIN KURTARILDI

DHA'nın haberine göre, belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, B.Y., E.Y., M.S.K., A.D. ve Ş.Ç.'yi gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerden birinde elleri metal kelepçe, ayakları ise iple bağlı tutulan M.Y. isimli kadın kurtarıldı.

ŞÜPHELİNİN EŞİ ÇIKTI

Ekipler, zorla tutulan kadının, B.Y.´nin eşi olduğunu tespit etti. Kadın neden kelepçelendiği ise henüz belirlenemedi. Adreslerde yapılan aramada 20 bin TL değerinde ilaç ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.