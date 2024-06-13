Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Doktora 7 hastasına 'cinsel saldırı'dan 153 yıl hapis istemi!

        Antalya'da Kepez Devlet Hastanesi'nde 7 hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ahmet Taner Cantimur'da dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 153 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, şikayetçilerin hepsinin ortak şikayetinin şüphelinin muayene etme şekliyle ilgili olduğu belirtildi. Suçlamaları reddeden Cantimur ise mide ve bağırsak rahatsızlığı olan hastaların muayenesini işin doğası gereği elle yaptığını ve bazen ilerlemiş kanser vakalarını bu şekilde tespit edebildiğini ileri sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:02 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da Kepez Devlet Hastanesi'nde, muayene sırasında 7 kadın hastaya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ahmet Taner Cantimur'un (58), 153 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        DHA'nın haberine göre kentte, bağırsak ve mide rahatsızlıkları yaşayan T.A. adlı kadın, geçen yıl Kepez Devlet Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde uzman doktor olarak 5 yıldır görev yapan Ahmet Taner Cantimur'a muayene oldu.

        ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        T.A., muayene sırasında doktor Cantimur'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla önce Kepez Devlet Hastanesi yönetimine şikayetçi oldu, ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın durumu Sağlık Bakanlığı'na aktarmasının ardından uzman doktor Ahmet Taner Cantimur hakkında soruşturma başlatıldı.

        REKLAM

        Soruşturma kapsamında Cantimur'un, 2018'de F.K., 2019'da S.U. ve D.B., 2021'de D.D., 2023 yılında T.A., F.D. ve N.S.'ye yönelik muayene esnasında cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Uzman doktor Ahmet Taner Cantimur, 15 Mart'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        "NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI EYLEMİ"

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cantimur hakkında hazırlanan iddianamede; şikayetçilerin genelde bağırsak ve mide rahatsızlıkları nedeniyle muayene olmak için hastaneye başvurup, konunun uzmanı Cantimur'a muayene oldukları anlatıldı. İddianamede, şikayetçilerin hepsinin ortak şikayetinin, Ahmet Taner Cantimur'un muayene etme şekliyle ilgili olduğu, kimi şikayetçilerin Kepez Devlet Hastanesi yönetimine, kimilerinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kimilerinin ise Sağlık Bakanlığı İletişim Başkanlığı'na başvurup şikayetlerini dile getirdiği belirtildi. İddianamede, ortak şikayet konusunun, şüpheli Ahmet Taner Cantimur'un hastası olan şikayetçileri muayene odasına yalnız aldığı, muayene ederken kıyafetlerini soyduğu, muayene şeklini aşarak cinsel saldırıda bulunduğu, bazılarına cinsel amaçlı ifadeler kullandığı aktarıldı.

        REKLAM

        BİLİRKİŞİ RAPORU YER ALDI

        İddianamede ayrıca, olaya ilişkin bilirkişi raporu da yer aldı. Bilirkişi raporunda; şikayetçi T.A.'ya rektal muayenenin fiziki muayenenin tamamlayıcı unsuru olduğu, ancak süresinin 15-20 dakika olmasının usule aykırı olduğu, vajinal muayeneyi gerektirecek herhangi bir endikasyon olmadığı belirtildi. Raporda, yine şikayetçi D.D.'ye yönelik vajinal muayeneyi gerektirecek bir endikasyon olmadığı, tıbbi muayene usul ve bilimsel verilere uygun olmadığı, diğer şikayetçilere de rektal muayenenin hastalığın teşhisi için uygun olduğu, ancak vajinal muayenenin herhangi bir endikasyon olmadığı kaydedildi.

        "CİNSEL SALDIRI EYLEMİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ ANLAŞILDI"

        Ahmet Taner Cantimur'un 153 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

        "Alınan ifadeler müştekilerin birbirlerini doğrulayan ve birbiri ile örtüşen beyanları, bu beyanları destekleyen tanık beyanları, bilgi alma tutanakları, uzmanlık raporu birlikte değerlendirildiğinde; şikayetçilerin genelde mide ve bağırsak rahatsızlığı sebebiyle Kepez Devlet Hastanesi'ne gittikleri, orada uzman olan şüpheli tarafından muayene edildikleri, şüphelinin şikayetçilere yönelik rektal muayenesinin müştekilerin rahatsızlıklarının tespiti açısından tıbbi verilere uygun olduğu, ancak şüphelinin pek çok hastasına vajinal muayene yaptığı, şikayetçiler D.D., F.D., F.K. ve T.A.'ya yönelik nitelikli cinsel saldırı eyleminde bulunduğu, bu eylemi şikayetçi T.A.'ya yönelik birden fazla yaptığı, şikayetçiler D.B., N.S. ve S.U.'ya yönelik cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır."

        SUÇLAMALARI REDDETTİ

        Şüpheli Ahmet Taner Cantimur ise ifadesinde, suçlamaları reddetti. Cantimur; hastanede bu dalda tek uzman olduğunu, gelen kadın hastaları paravanın arkasında muayene odasında yalnız muayene ettiğini, kendisine kimsenin refakat etmediğini, mide ve bağırsak rahatsızlığı olan hastaların muayenesini işin doğası gereği elle anal yoldan yaptığını, bazen ilerlemiş kanser vakalarını bu şekilde tespit edebildiğini, bu muayene şeklini işin doğası gereği yaptığını, şikayetçilere cinsel saldırıda bulunmadığını ileri sürdü. Ahmet Taner Cantimur'un yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Milei hükümetine karşı şiddetli protesto
        Milei hükümetine karşı şiddetli protesto
        Komşuda kavuran sıcak!
        Komşuda kavuran sıcak!
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        Spor salonunda cinayet!
        Spor salonunda cinayet!
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Gülistan Avcı 80 yaşındaydı... Katil komşu!
        Gülistan Avcı 80 yaşındaydı... Katil komşu!
        60 yıllık hayal
        60 yıllık hayal
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Çocuk işçi yasağında çelişki
        Çocuk işçi yasağında çelişki
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Başbakanın danışmanı seçim tarihi üzerine bahis oynamış
        Başbakanın danışmanı seçim tarihi üzerine bahis oynamış
        Kararsızlar için uygun fiyatlı deniz tatili rotaları
        Kararsızlar için uygun fiyatlı deniz tatili rotaları