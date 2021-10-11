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Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ İDDİA! Son dakika: 2 zabıta memuruna 'cinsel saldırı' gözaltısı! - Haberler
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2 zabıta memuruna 'cinsel saldırı' gözaltısı!

Eskişehir'de zabıta aracına aldıkları kadına boş arazide cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli A.E. ile B.D., çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Belediye Başkanı Kazım Kurt, iki personelin açığa alındığını duyurdu

KORKUNÇ İDDİA! Son dakika: 2 zabıta memuruna 'cinsel saldırı' gözaltısı! - Haberler
2 zabıta memuruna 'cinsel saldırı' gözaltısı!
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DHA

Eskişehir'de, iddiaya göre cumartesi gecesi akılalmaz bir olay yaşandı. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli A.E. ile B.D., üniversite bulvarı üzerindeki bir AVM'nin önünde S.T. isimli bir kadın ile buluşup resmi zabıta aracına aldı.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre iki memur ve kadın, kent merkezinde bir süre dolaştıktan sonra 75'inci yıl Mahallesi'nde boş bir araziye gitti. S.T. burada iki memurun cinsel saldırısına uğradı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Sinir krizi geçiren S.T.'yi, iki memur Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne bırakarak kaçtı. Tedavinin ardından S.T., Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'ne giderek A.E. ve B.D.'den 'cinsel saldırı' suçlamasıyla şikayetçi oldu.

İKİ ŞÜPHELİ ADLİ-KONTROLLE SERBEST KALDI

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan A.E. ve B.D. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARACIN, GPRS KAYITLARINA BAKILDI

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait resmi araçta inceleme yapıldı, GPRS kayıtlarına bakıldı. S.T.'nin bahsettiği noktalardan aracın takip sinyali verdiği tespit edildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Soruşturma sürerken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da konu ile ilgili açıklama yaptı. Kurt, olayla ilgili idari soruşturma başlattıklarını, adı geçen iki personelin açığa alındığını duyurdu.

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