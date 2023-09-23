Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir otomobilin karşı şeride geçip, cipe çarptığı kazada, aracıyla karşı şeride geçen İsmail Macaroğlu ile karşı şeritte seyir halinde olan cipte bulunan Funda Turgay hayatını kaybetti. Turgay'ın eşi ile oğlu ise yaralandı
Muğla'da kaza, Menteşe ilçesinde dün saat 08.00 sıralarında çevre yolunda meydana geldi. Eski Bölge kavşağından Otogar kavşağı yönüne giderken İsmail Macaroğlu´nun (42) kontrolünü yitirdiği otomobil karşı şeride geçip Orhan Turgay (39) yönetimindeki cipe çarptı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
DHA'da yer alan habere göre kazada İsmail Macaroğlu öldü, Funda Turgay (44) ile eşi Orhan Turgay ve çocukları O. (6) ise yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİKazada hayatını kaybeden Funda Turgay ve yaralanan eşi Orhan Turgay.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Funda Turgay da kurtarılamadı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR
İsmail Macaroğlu'nun cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.