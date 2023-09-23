Karşı şeritten geldi! Karı kocayı ayırdı! Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir otomobilin karşı şeride geçip, cipe çarptığı kazada, aracıyla karşı şeride geçen İsmail Macaroğlu ile karşı şeritte seyir halinde olan cipte bulunan Funda Turgay hayatını kaybetti. Turgay'ın eşi ile oğlu ise yaralandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.09.2023 - 08:06 Güncelleme: 23.09.2023 - 08:06 facebook

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