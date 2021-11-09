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Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY! Arazi kavgasında dehşet! 2 ölü, 9 yaralı - Haberler
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Korkunç olay! Arazi kavgasında 2 kardeş öldü, 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş öldü, 9 kişi de yaralandı

KORKUNÇ OLAY! Arazi kavgasında dehşet! 2 ölü, 9 yaralı - Haberler
Arazi kavgasında dehşet! 2 ölü, 9 yaralı
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DHA

Olay, öğle saatlerinde, Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Akraba iki aile arasında, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre, kavgada kullanılan tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abit Kaya'nın (35) öldüğü belirlendi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kaya (26) da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar Ahmet Karakaya (26), Vedat Karakaya (29), Cuma Karakaya (35), Abdullah Karakaya (43), Salih Barlak (56), Eyyüp Karakaya (63), Mehmet Kaya (33), Kemal Barlak (55) ve Cuma Kaya (44) ise tedaviye alındı.

Bu arada kavga sonrası mahallede ve hastane önünde, jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Jandarma, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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