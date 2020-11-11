Korona virüs tüm dünyada hızla yayılıyor. Ölü ve vaka sayılarındaki artış ise tedirginliği hat safhaya çıkarmış durumda. Süreç içerisinde umudun adı ise "Korona virüsü aşısı" olmuş durumda... Dünya genelinde cevabı aranan soruların başında ise Korona aşısı bulundu mu? Korona aşısı fiyatı belli oldu mu? sorularının cevabı aranıp merak ediliyor. Meraklı bekleyiş sürerken Türk doktorlar Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech'den müjdeli açıklamayı yaptı. Peki, Korona aşısı bulundu mu? İşte, detaylar...

KORONA AŞISI BULUNDU MU?

Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech'de geliştirilen koronavirüs aşısının koronavirüsü durdurmada yüzde 90 etkili olduğu açıklandı. Bilim insanları, baharda normale dönme müjdesi verdi. Türk çiftin başarısını manşetlerine taşıyan dünya basını, Şahin ve Türeci'nin Covid-19 aşısı yarışında daha köklü rakipleri geride bıraktığını vurguladı.

The Times gazetesi, koronavirüs aşısının ardından ilkbahara kadar normale dönüş olabileceğini kaydetti. İngiltere Hükümetinin sağlık yetkililerinden Prof. Dr. Jonathan Van-Tam, bu (Covid-19 aşısı) büyük dönüm noktasından sonra, koronavirüs enfeksiyon dalgasının İngiltere'nin katlanacağı son şey olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

İŞTE KORONAVİRÜS AŞISININ FİYATI

Aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişme sonrası "Korona aşısı fiyatı ne kadar?" sorusu da cevaını arıyordu. Nihayet bu soru da cevabını buldu. BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının fiyatı ABD'deki fiyatlandırılmaya göre doz başına 159 TL olacak.