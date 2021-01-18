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HaberlerSağlık
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Korona aşısının yan etkileri var mı? Sinovac aşısı yan etkileri nelerdir?

Korona aşısı Türkiye'de onaylandı. Çin'den getirilen SinoVac adlı aşı ilk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ardından da tüm Sağlık Çalışanlarına yapılmak üzere kullanıma sunuldu. Peki, korona aşısının yan etikleri nelerdir? Bilim Kurulu Üyeleri konuyla ilgili deneyimlerini paylaştı

Korona aşısının yan etkileri var mı? Sinovac aşısı yan etkileri nelerdir?

Korona aşısının yan etkileri var mı? Sinovac aşısı yan etkileri nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'de onaylanan Çin aşısı SinoVac dün akşam ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Sırasıyla doktorlara daha sonra da vatandaşlara da uygulanabilecek. Aşı randevuları ise MHRS sistemi üzerinden alınabilecek. Peki, Korona aşısı olunca neler oluyor? Koroanvirüse yakalanma riski nedir? İşte ayrıntılar haberimizde...

KORONA AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Covid-19 aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Aşının ilk yan etkileri uygulanma bölgesinde ağrı, baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeye yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar" açıklamasında bulundu

"ÖNEMLİ BİR YAN ETKİ OLMADI"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk ise, "Herhangi bir yan etki olmadı. Hafif, lokal bir ağrı oldu ama önemsenmeyecek bir durumda. Kızarıklık yok, başka hiçbir önemli yan etki olmadı. Buradaki yan etkiler de daha önce çalışmalarda ortaya konulduğu gibi geçici, birkaç günlük yan etkiler. Çok önemli yan etkiler ortaya konulmuş değil" diye konuştu.

Aşılar hakkında kendilerine en çok sorulan sorunun, 'Aşılar arasında bir tercih yapalım mı?' olduğunu kaydeden Prof. Dr. Öztürk, "Abartılmış bazı yan etkiler, aşı genomumuza etki eder mi, gelecekte uzun vadede şu anda tespit edilemeyen etkiler olur mu gibi sorular geliyor ama en çok tercih meselesi soruluyor" dedi.

ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT!

Sıkça sorulan sorular köşesi var; mesela 'Covid-19'u geçirdim yine de aşı yaptırmalı mıyım?' sorusu burada var. Veya 'Covid-19 aşısı emziren kadınlara uygulanabilir mi?' sorusunun cevabını bulabiliyorlar. Mesela 'yumurtaya alerjisi olan aşı oluyor mu?' Aşının üretim sürecinde kullanılmıyor yumurta; bu nedenle alerjisi olan kişiler aşı olabilir. Aşı sözlüğü bulunuyor, aşının tarihçesine bile ulaşabilirsiniz. Aşı takip sistemiyle aşı nakil araçlarının nasıl takip edildiği stok ve soğuk zincirin nasıl takip edildiğini görülebiliyor" diye konuştu.

İKİ TÜR AŞI YAPTIMAK MÜMKÜN MÜ?

Hem Çin hem Alman aşısı yaptırılabilir mi sorusuna Prof. Dr. Hasan Tezer şu yanıtı verdi: "Hayır, bu doğru bir yaklaşım değil"

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