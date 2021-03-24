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HaberlerSağlıkKorona sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanlara tedavi uyarısı! - Haberler
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Korona sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanlara tedavi uyarısı!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde kronik hastalığı olanların tedavilerini ertelememeleri uyarısında bulundu

Korona sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanlara tedavi uyarısı! - Haberler
Korona sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanlara tedavi uyarısı!
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AA

Türkiye'de bir yılı aşkın süredir devam eden salgının kronik hastalığı olanları da etkilediğini belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Bu salgın döneminde kronik hastalıkları olan hastalar tedavi planlarına aksatmaya başladılar. Ayrıca sosyal izolasyon sürecinde Hepatit C gibi kronikleşmiş bir hastalığı olan ve farkında olmayan hastalar da hastaneye daha az gittikleri için teşhis ve tedavi aksamaları yaşandı" dedi.

Şener, viral hepatit, bulaşıcı sarılıkları olanları salgın sürecinde tanı ve tedavilerinde önemli ölçüde gecikme gördüğünü dile getirerek, "Bulaşıcı sarılıklarda tanıda gecikme neden önemli? Eğer bu virüsü alıyorsanız, Hepatit A, B ya da C virüsüyse bu virüsleri farkına varmadan etrafınıza bulaştırabilirsiniz, dağıtabilirsiniz. Tanı gecikmesi aynı zamanda tedavide gecikmeye de sebep oluyor. Teknik olarak baktığımızda, tedavi gecikmesi ise bu viral hastalıkların bazılarında, siroz gibi ciddi karaciğer hasarına sebep olduğu için kronik hastalıklara sebep oluyor. Sirozla ilgili hastalık grubuna baktığımız zaman viral hepatitlerde Türkiye'de ciddi bir popülasyon söz konusu" bilgilerini verdi.

TÜRKİYE'DE 3 İLA 3.5 MİLYON KRONİK VİRAL HEPATİT HASTASI BULUNUYOR

Prof. Dr. Şener, Türkiye Karaciğer Araştırmaları Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Klinik Viral Hepatitler Savaşım Grubunun yaptığı çalışma verilerine bakıldığında, Türkiye'de 3 ila 3.5 milyon kronik viral hepatit hastası bulunduğunu aktardı.

Hem Hepatit B hem de Hepatit C toplamına bakıldığında bunun önemli bir rakam olduğuna dikkati çeken Şener, "Bu viral Hepatit B ve C hastalarının toplamı kümülatif olarak takip eden 10 yıl içinde ciddi bir grubu yüzde 10 ila 15'lik grubunun, tahminen siroza ilerleyeceğini biliyoruz. Siroza ilerlememesi, sirozdan korunmak için çok kısa süreli tedavilerle bu hastalıklardan kurtulmak mümkün. Örneğin Hepatit C virüsü. Hepatit C virüsünün bugün tanı aldığınız andan itibaren tıpkı bir basit boğaz enfeksiyonu gibi ortalama 8 ile 12 hafta içinde ağızdan alacağınız tabletle tedavi etme kür şansınız var. Sirozun karaciğer kanserine ilerlemesini başlangıçtan erken tanı ve erken tedaviyle önlemek mümkün, özellikle Hepatit C hastaları için tanı ve tedavinin gecikmemesi gerektiğini söylemekte fayda var." ifadelerini kullandı.

Şener, kronik Hepatit B için tanı ve tedavide erken dönemde müdahalenin oldukça hayat kurtarıcı ve yaşam konforunu uzun dönem sağlayıcı önlemlerden biri olduğunu vurguladı.

"SALGIN SÜRECİNDE SADECE KORONAVİRÜSE ODAKLANDIK"

Tüm dünyayı etkileyen salgının diğer hastalıkların da adeta "boşlanmasına" yol açtığına işaret eden Şener, bu konuda tüm bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Şener, özellikle viral hepatitlerin bu grupta çok ciddi bir yekun teşkil ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Türkiye'de coğrafi olarak baktığımızda Hepatit B ve C enfeksiyonlarının yoğun olduğunu görüyoruz. Hepatit B'de verdiğimiz tedaviler, genelde ömür boyu devam eden tedaviler çoğunlukla. Çünkü tıpkı şeker hastalığı, tıpkı tansiyon hastalığı gibi virüsü çok uzun dönem baskı altında tutmamız gerekiyor ama Hepatit C'de elimiz çok daha rahat. Hepatit C'de tanı aldığınız andan itibaren Sağlık Bakanlığı da bununla ilgili geri ödemeleri de zaten tamamen ücretsiz ve katkı paysız yapıyor. 8 ile 12 hafta yani 3 aylık periyotta maksimum olarak sirozu ve karaciğer kanserinin oluşma ihtimalini ortadan kaldırma durumunuz var. Hepatit C hastaları, Hepatit C şüphesi olan hastaların özellikle tanı ve tedavide gecikmemesi lazım. Bu hastalar grubu hangi grup? Özellikle diyaliz hasta grubu riskli popülasyon içinde hemodiyalize girip çıkan hasta grubu. Özellikle alkol ve madde bağımlıları bu risk grubu içinde. Onun dışında da yine süren hastalığı olan, hastaneyle ilgili olarak çok sık hastaneye girip çıkan, ameliyat olan, mükerrer kan nakli olan hasta grubu da Hepatit C'nin bulaşı anlamında ciddi bir popülasyon teşkil ediyor. Hepatit C ile ilgili toplam hasta grubu tahminen, Türkiye'de 800 ila 1 milyon civarında. Eğer erken dönemde bunlara tanı koyarsak ciddi bir hastalık yükünden de kurtarmış olacağız, hem sağlık sistemini hem sağlık ekonomisini hem Sağlık Bakanlığını. Dolayısıyla teşhis olmaktan, tanıdan korkma geç kalmaktan kork diyebiliriz, Hepatit B ve C özelinde."

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