Korona vaka sayıları kademeli normalleşmenin ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte kamuoyunda en çok takip edilen veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her gün olduğu gibi dün de yani 31 Mayıs korona vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki, 1 Haziran korona vaka sayısı tablosu yayınlandı mı? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

1 HAZİRAN KORONA VAKA SAYISI BELLİ OLDU MU?

Hemen belirtelim ki 1 Haziran korona vaka sayısı tablosu henüz açıklanmadı. Yeni vaka sayısı tablosunun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan 31 Mayıs korona vaka sayısı tablosu yayınlandı. İşte merak edilip araştırılan 31 Mayıs korona vaka sayısı tablosu...

31 MAYIS KORONA VAKA SAYISI

31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.