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Korona vaka sayısı 14 Haziran tablosu açıklandı mı? Güncel korona vaka tablosu

Korona vaka sayısı 14 Haziran tablosu henüz açıklanmadı. Bugün ki veriler her gün olduğu gibi akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Ancak düne ait 113 Haziran vaka sayıları belli oldu. Vaka sayıları 5 binli seviyelere kadar gerilerken ölü sayılarında da düşüş sürüyor. İşte 13 Haziran korona vaka sayısı tablosu...

Korona vaka sayısı 14 Haziran tablosu açıklandı mı? Güncel korona vaka tablosu

Korona vaka sayıları kademeli normalleşmenin ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte kamuoyunda en çok takip edilen veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her gün olduğu gibi dün de korona vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bugün yani 14 Haziran korona vaka sayısı tablosu ise akşam saatlerinde yayınlanacak.

Dün açıklanan veriler ise yüzleri güldürdü. Bir süredir vaka sayıları 5 binli rakamlara gerilerken ölü sayılarında da düşüş sürüyor.

13 HAZİRAN KORONA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

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