Korona vaka ve vefat sayıları son günlerde dünyayı alarma geçiren Nu varyantı nedeniyle dikkatle inceleniyor. Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Aralık korona verileri açıklanmadı. Ancak dün ki veriler aksam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, korona vaka vefat sayısı kaç oldu? Merak edenler için güncel 6 Aralık korona vaka sayısı verilerini haberimizde derledik. Korona vaka sayısı 7 Aralık Salı verileri ise akşam saatlerinde yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.

6 ARALIK KORONA VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 269 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

6 ARALIK KORONA TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 6 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada;

"Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75’in altında. AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR." dedi

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Danimarka’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı vakalarının iki günde üç katına çıktığı bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edildi.

Japonya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omicron" varyantına karşı, takviye dozun uygulama hızını artırmayı planlıyor.

Senegal'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez rastlandı.