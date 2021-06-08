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Korona vaka sayısı 8 Haziran açıklandı mı? Korona vaka sayısı güncel tablo

Korona vaka sayısı 8 Haziran yani bugünün güncel tablosu her akşam olduğu gibi bu akşam da Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Öte yandan geçtiğimiz gün ki vaka sayısı tablosu da belli oldu. Buna göre vaka sayıları 6 binin altında seyretmeye devam ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel korona virüsü vaka sayısı tablosu...

Korona vaka sayısı 8 Haziran açıklandı mı? Korona vaka sayısı güncel tablo

Korona vaka sayısı 8 Haziran tablosu henüz yayınlanmadı. Güncel tablo önümüzdeki saatlerde yayınlanacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 7 Haziran tarihli güncel tabloya göre vaka sayıları 5 binin altındaki seyrini sürdürüyor. İşte güncel korona vaka sayısı tablosu...

KORONA VAKA SAYISI TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 495 olarak kayıtlarda yer aldı.

7 Haziran koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi. Test sayısı 55 milyon 673 bin 616'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627, vefat sayısı 48 bin 255 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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