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HaberlerSağlık"Koronavirüs artık gençlerin de hastalığı" - Haberler
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Başhekim Karagülle: Koronavirüs artık gençlerin de hastalığı

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, koronavirüs aşısı olmayan yaş gruplarının daha çok hasta olduğu bir dönemden geçildiğini ifade ederek, "Şu anda gördüğümüz 40-60 yaş grubu arasında oldukça fazla hasta yoğun bakımlarımızda. Koronavirüsle en çok ilgilenen hastanelerden birisi olarak şunu rahatlıkla ve açık yüreklilikle söylüyorum; bu hastalık yaşlıların hastalığı değil. Bu hastalık artık gençlerin de hastalığı" dedi

"Koronavirüs artık gençlerin de hastalığı"
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DHA

Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında 100 binde 605,85 vaka oranıyla 'yüksek riskli' iller arasında yer alan Eskişehir´de vaka artışları hastanelere de yansıdı. Günlük 600'ün üzerinde pozitif vakanın tespit edildiği kentte, 6 bin 575 kişi PCR testlerinin pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir belirti göstermediği için evlerinde tedavi görüyor. Koronavirüs tedavisi sağlayan Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi´nde ise 30´u entübe, 147´si yoğun bakım olmak üzere 912 kişi tedavi görüyor. Geçen yıl mart ayından bu yana ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 870´i geçti.

"YOĞUN BAKIMDAKİ YAŞ PROFİLİ AŞIYLA DEĞİŞTİ"

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, koronavirüs yoğun bakımlarındaki yaş profilinin aşılamayla değiştiğini söyledi. Artık yoğun bakımlarda 40-60 yaş arası hastaların yer aldığını ifade eden Karagülle, "Covid-19 pandemisi başladığından beri bu dönemde pek çok tedaviyi uyguladık. Bu tedavilerin bazılarında gerçekten çok başarılı sonuçlar elde edildi. Ancak bu pandeminin tamamen sonlandırılması, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşılanmanın tamamlanması ve aşılamanın başarısı ile oluşacağını hepimiz umut ediyoruz. Tabii ki biz dünyada en iyi aşılama yapan ülkelerden biriyiz. Aşı üretmememize rağmen bu konuda oldukça iyi durumdayız. Tabii ki bunun sonuçlarını da bu dönemde açıkça görmekteyiz. Daha önceki dönemlerde yoğun bakımlarda 65 yaş üstü grubu daha çok görürken, bu dönemde ise 65 yaş üstü grubun daha az oranda yoğun bakımlarda yattığını görüyoruz. Bunun tamamen aşının etkisi ile olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aşılanmayan grupta daha çok hasta görüyoruz artık" dedi.

"AŞILANANLAR DAHA KOLAY ATLATIYOR"

Servislerdeki hastaların çoğunluğu aşılanmayan grupta yer aldığını ve aşılanan hastaların koronavirüsü daha rahat geçirdiğini anlatan Karagülle, "Aşılanan grubun daha kolay atlattığını, evde tedavi edilerek geçtiğini görüyoruz. Zaten aşı ile ilgili olan çalışmalar da bize bunu göstermekteydi. Yoğun bakımdaki bu hasta profilinin değişmesinin de aşıya bağlı olduğunu düşünüyoruz. Şu anda gördüğümüz de 40-60 yaş grubu arasında oldukça fazla hasta yoğun bakımlarımızda. Covid ile en çok ilgilenen hastanelerden birisi olarak vatandaşımıza şunu rahatlıkla ve açık yüreklilikle söylüyorum, bu hastalık yaşlıların hastalığı değil. Bu hastalık artık gençlerin de hastalığı. Şu an servislerimizde ve yoğun bakımlarımızda genç yaşta diyebileceğimiz hastalarımız diğer dönemlere göre oldukça fazla sayıda. Dolayısıyla gençlerin bu hastalığın önüne geçmesi için tedbirlere mutlak uyumu gerekir. İnsanların 'bana bulaşmaz, bana bir şey olmaz. Bu yaşlıların hastalığı' gibi düşünüyorlarsa hata ediyorlar" diye konuştu.

"TEDBİRLERE UYMAKTAN DAHA ETKİLİ BİR YÖNTEM YOK"

Sağlık çalışanlarının 1 yılı aşkın süredir, hiç kimseni içinde bulunmak istemediği binada koronavirüsle mücadele ettiğini hatırlatan Karagülle, "Bundan pişman mıyız? Değiliz. Biz her gün burada çalışmaya yine razıyız ama vatandaşımızdan beklentimiz şu, şu anda bu hastalığı önlemedeki en önemli yöntem maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak. Yani tedbirlere uymaktan daha etkili bir yöntem yok. Biz tedbirlere ne kadar çok uyarsak, sevdiklerimize o kadar hızlı kavuşuruz, bu hastalıktan o kadar hızlı kurtuluruz. Bizim sağlık personeli olarak vatandaşlarımızdan tek beklentimiz kurallara uymaları ve bir an önce bu hastalık boyutunu ortadan kaldırmak için bizlere destek olmalarıdır. Biz dün de çalışmaya hazırdık, bugün de çalışıyoruz, yarın da çalışmak için enerjimiz mevcut. Vatandaşımızdan tek beklentimiz bu konuda bize destek olmalarıdır" dedi.

YENİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİ AÇILIYOR

100 bin nüfusta 600 vaka sayısını aşan 10 şehir arasında yer alan Eskişehir´de vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kentin tamamı artan vaka sayısının ardından tamamen kırmızıya boyandı. Koronavirüs tedavisi sağlayan üç hastanede ise hasta artışlarının ardından yeni yoğun bakım servisleri açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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