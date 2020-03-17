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Koronavirüs belirtileri ve korunma yolları

Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor. Peki, koronavirüs hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Koronavirüsten korunma yolları nelerdir? Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Kadir Fırat anlattı. Op. Dr. Fırat, enfeksiyonun yaygın belirtileri arasında solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğunu söyledi

Koronavirüs
HABERTURK.COM

Koronavirüs aslında hekimlerin genellikle faranjit gibi nisbeten daha kolay tedavi edilebilen üst solunum yolu enfeksiyon sebebi olarak bildiği bir virüs. Ancak zaman içinde virüste mutasyon adı verilen bazı değişiklikler oldu. Bu durum şekil ve genetik yapısında değişiklere neden oldu ve bu virüsün daha zarar verir bir hal almasına sebep oldu.

İnsanlarda koronavirüsün neden olduğu hastalık spektrumunun basit soğuk algınlığından ağır akut solunum sendromuna (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) kadar değişkenlik gösterebildiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Kadir Fırat, “Koronavirüslerin insandan insana bulaşması, genellikle sağlıklı bir insanın enfekte bir insanın vücut salgılarıyla temas etmesi sonucu mümkün oluyor. Virüs hasta insanlardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların temas ettiği yüzeylerden göz, ağız, burun mukozası ve el sıkışma ile bulaşabiliyor. O nedenle korumamız gereken bulaş yerleri tabiî ki bu bölgeler oluyor” dedi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Enfeksiyonun yaygın belirtileri arasında solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğunu belirten Op. Dr. Fırat, “Daha ciddi vakalarda pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm görülebilir. Ancak eldeki veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti konusunda yorum yapılamıyor” şeklinde konuştu.

Bu hastalığın özel bir tedavi yöntemi olmadığını kaydeden Fırat, sözlerine şöyle devam etti: “Çoğu zaman belirtiler kendiliğinden kaybolur. Uzman hekimler teşhis sonrası ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar ile belirtileri hafifletmek için tedavi uygulayabilirlerse de bunlar daha çok hastalığın belirtilerini rahatlatıcı tedavi olarak rol üstlenebilir. Yaşam alanlarındaki oda neminin dengelenmesi ve ılık duş ile boğaz ağrısı veya öksürüğün hafiflemesine destek sağlanabilir. Ayrıca bol sıvı tüketmek, dinlenmek ve uyku tedavi için faydalı olur. Belirtiler standart soğuk algınlığı sürecinden daha kötü seyretmeye başlarsa mutlaka uzman hekime danışılması gerekir. Hastalığın özel bir ilacı olmaması nedeni ile bu virüsten kurtulmanın en önemli rol oynayıcısı korunmak olmaktadır.”

KORONAVİRÜS KORUNMA YOLLARI 

* Eğer sağlıklı bir kişiyseniz yapmanız gereken tek şey virüsün bulaşmaması için hastalık şüphesi olanlardan uzak durun.
* Öksürük veya hapşırma şikayetiniz varsa maske takın.
* Maskeler tek başına korumaz beraberinde alkol bazlı temizleme maddeleri ile ellerinizi de temizlemelisiniz
* Eğer maske kullanıyorsanız nasıl takacağınız ve imha edeceğinizi de bilmelisiniz
* Maskeyi nasıl kullanmalıyız ve nasıl çıkarmalıyız?
* Maskeyi takmadan önce alkol bazlı solüsyon veya sabun ile elinizi temizlemelisiniz.
* Maske ile burun ve ağzınızı kapatmalısınız ve aralarında boşluk olmamalı
* Maske ye elinizle dokunmaktan kaçınmalısınız eğer dokunmuş iseniz elinizi tekrar temizlemelisiniz
* Maske nemlenmiş ise onu yenisi ile değiştiriniz.Değiştirirken ağız kısmına dokunmayınız.
* Maskeyi çıkarırken ağız kısmına denk gelen ön tarafına dokunmayınız. Arka lastikli kısmından tutarak çıkarınız.

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