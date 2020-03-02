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Koronavirüsün (COVID-19 ) ilk bildirimleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan şehrinde 'etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları' olarak yapıldı.

Koronavirüs vakası görülme oranları her geçen gün arttı. Virüs ilk olarak 13 Ocak'ta Tayland'a ulaştı. 10 Şubat 2020'de tam 1000 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Durdurulamayan salgın, bugün Çin’de 2 bin 914 kişi olmak üzere dünya genelinde 3 bin 044 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.

BU VİRÜSLER HAYVANLARDAN GEÇİYOR

Ebola, SARS ve koronavirüs, hayvanlardan insanlara geçen zoonotik virüsler. Son dönemde görülen koronavirüsün kaynağının ise Çin'in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarı olduğu açıklanmıştı.

KORONAVİRÜS EBOLA VE SARSTAN DAHA HIZLI YAYILIYOR

Kitleleri etkileyen virüslere bakıldığında, SARS, ilk olarak Hong Kong'da; domuz gribi, Meksika'da; Ebola, Batı Afrika'da; MERS Güney Kore'de ve yeni tip koronavirüs ise ilk kez Çin'de görüldü.

Ebolanın ilk gün etkilediği hasta sayısı 86 iken, bu sayı SARS'ta 14, domuz gribinde 4, MERS'de 3 ve koronavirüste ise 27 oldu. Hastalığın birinci günü eboladan 86 kişi hayatını kaybetti. SARS hızla büyümeye devam etti, hastalık birinci haftaya ulaştığında, virüsten etkilenen hasta sayısı 133'e çıkarken, ölü sayısı 3 oldu. Ebola ise birinci haftada 77 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. MERS, domuz gribi ve koronavirüste ilk haftada ölüm görülmezken, koronavirüs hızla yayılmaya ve diğer ülkeleri de etkilemeye başladı.

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 3 BİN 044'E ULAŞTI

Koronavirüsün yayılma hızı 16'ncı güne kadar normal seyrederken, 26'ncı güne gelindiğinde koronavirüs, 3 bin 070 vaka sayısı ve 93 ölümle agresif seyirli olan SARS'ı geride bıraktı. 29'ncu günde ise koronavirüs, 7 bin 081 kişiyi etkileyerek ve 169 kişinin ölümüne sebep olarak SARS, Ebola, MERS ve domuz gribini geçti. Hastalığın 43'üncü gününde hem hayatını kaybeden hem de hastalıktan etkilenen kişi sayısı rekor sayıya ulaşırken, bugün koronavirüsten ölenlerin sayısı dünya genelinde 3 bin 044.

VİRÜS AĞIZDAN VE BURUNDAN GİREREK BULAŞIYOR! 9 GÜNE KADAR YAŞAYABİLİYOR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, koronavirüsün insana adapte olmuş bir virüs hastalığı olduğunu, 2002’de SARS koronavirüsü, 2012'de MERS koronavirüsü ve 2019’un sonu itibarıyla da COVID-19 olarak karşımıza çıktığını belirterek, bireysel olarak virüsten korunmanın yollarını, vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiğini ve virüsün dünya genelinde yayılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün iki metre öteye gidebilen öksürük ve aksırık yoluyla havaya saçılan, damlacık adı verilen partiküllerle bulaştığını ifade eden Öztürk, "İki metre içinde bir hasta varsa bu, solunum yolundan açığa çıkan damlacıklarla bulaşabiliyor. Özellikle ağızdan ve burundan girerek bulaşıyor. İkinci bir bulaşma yolu da temastır. Damlacıklar çevreye bulaşıyor. Virüsün, bazı koşullarda saatlerce, bazı koşullarda 9 güne kadar yaşadığı dönemler var. Biz buraya dokunduğumuzda, ellerimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze değdirdiğimizde bulaşabiliyor" dedi.

"HASTA, TAM OLARAK İYİLEŞENE KADAR DIŞARI ÇIKMAMALI"

Prof. Dr. Öztürk, koronavirüsün Türkiye'de görülmesi durumunda vatandaşların nasıl davranması gerektiğini şöyle anlattı: "Olgular belli bir süre evlerde izlenmek zorunda kalacak. Her şeyden önce hastalık dönemlerinde kendilerine özel, havalandırması sağlanan bir odada kalacaklar. O odadan dışarıya elden geldiğince çıkmayacaklar. Kendilerine bir bakıcı görevlendirilmiş olabilir. Bu kişi de bakım için odaya girişte maske takacak. Hasta da maske takacak. Hasta ve bakım verenler sık sık ellerini yıkayacaklar. Bakım için eldivenlerini giyecek. Alkol bazlı bir el antiseptiği de bu amaçla kullanılabilir."

Hasta olan kişinin kullandığı eşyaların bir başkası tarafından kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken Öztürk, "Çamaşır suyuyla hastanın dokunma olasılığı olan tuvaletler, komodinler, hastanın elinin ulaştığı her yer günde en az bir kere genel olarak ve temas sonrası silinmesi gerekiyor. Bu hastalar tam olarak iyileşene kadar da kesinlikle dışarıya çıkmamalı." dedi.

"VİRÜS 50 YAŞINDAN SONRA ÖLDÜRMEYE BAŞLIYOR"

Prof. Dr. Öztürk, "Çok net görülüyor ki virüs 50 yaşından sonra öldürmeye başlıyor. Esas öldürücü etkisini de 70 yaşından sonra gösteriyor. Böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklar, kalp hastalığı, diyabet, şeker hastalığı gibi bir hastalık durumu varsa ağır seyrediyor. Çocuklarda zaten neredeyse hiç görülmüyor. 50 yaşın altında ölüm çok düşük."