Ölü ve vaka sayısı patladı! En yüksek can kaybı!

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Normalde zinde ve sağlıklı bir sporcu olan 39 yaşındaki Tara Jane Langston, koronavirüs hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Nefes almak için mücadele eden genç kadın, insanların koronavirüse karşı dikkat etmesi için hasta yatağından bir video çekmişti.

Koronavirüsün tehlikeleri konusunda uyaran Langston, her nefes alıp verdiğinde ciğerlerinde cam varmış gibi hissettiğini söylemiş ve uyarılarda bulunmuştu. Hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, iki çocuk annesi Tara Jane Langston, "Evde olduğum için çok mutluyum. Bu aldığım en güzel anneler günü hediyesiydi" dedi.

Langston, "Kızlarımı ve kocamı gördüğüm için ve de koronavirüsü yendiğim için çok mutluyum. Hala iyileşme sürecindeyim ama videoyu çekerkenki halimden çok daha iyi hissediyorum. Travmatik bir zaman oldu, ama en kötüsü bitti" diye konuştu.

Langston, hastaneden taburcu edilmeden önce kızları için bir video çekti ve şunları söyledi: "Nefes alabiliyorum, çok mutluyum. Anneniz yakında eve geliyor."

İŞTE GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

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