"Yaşamak için güzel bir akşam" dedi, kazada öldü

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64 , can kaybı 6 bin 284 oldu.

Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 242 bin 812 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6 binden fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde." dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 29, 2020

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