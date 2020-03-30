DHA

MHP Gaziantep Milletvekili ve doktor Muhittin Taşdoğan, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı ile düzenlediği basın toplantısında, `Yapay Zeka ile Radyoloji Görüntüleme´ programına ilişkin açıklama yaptı.

Programı bilgisayar üzerinden anlatan ve 1 dakika gibi kısa sürede sonuç alınabileceğini söyleyen Milletvekili Taşdoğan, "Henüz tanı laboratuvarı olmayan yerlerde bir tomografi ile hastanın kovid olup olmadığını 1 dakikadan kısa sürede yönlendirebilecek bir programdan bahsediyoruz" dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili ve doktor Muhittin Taşdoğan.

"YÜZDE 99.76 İSABETLE OKUYACAK"

DHA'da yer alan habere göre Taşdoğan şöyle devam etti: "Dolayısıyla pozitif bir hasta gelirse bu sayede hemen önlem alınabilecek. Sağlık çalışanlarının kendilerini güvene alabileceği bir olanak sağlayacak. Hasta yatırıldıktan sonra doğrulama testleri ile tanı doğru ise tedavisine bir an önce başlanacak ve zaman kaybı yaşanmayacak. Çünkü zaman bu hastalıkta en önemli durumlardan birisi. Bu teknoloji ile radyoloji uzmanlarının iş yükü önemli derecede hafifleyecek. Bu uygulamanın sayesinde her saniyede bir tomografi bakma imkânı olacak. Tomografiler yüzde 99.76 isabet oranıyla okuyacak. Sistem tüm hastanelerde kullanılabilecek şekilde hazır hale getirilmiştir" diye konuştu.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı.

"TEDAVİ SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK"

Programı başta yoğun hastanelerde kullanacaklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, "Bu programın bize çok fayda getireceğini ve zaman kazandıracağını düşünüyorum. Bu çalışma yüzde 99,76 oranında doğruluk öngörüyor. Bu çalışmayı öncelikle en yoğun hastanelerimiz başta olmak üzere tüm hastanelerde uygulayacağız. Sonrasında bu çalışmaya destek vermiş olacağız hem de klinik semptomları uygun olan, yani ateş, solunum zorluğu ve öksürük şikâyetleri bulunan ama anında test yapamadığımız hastalara uygulayacağız. Çünkü bazen test 24 veya 36 saatte yapılabiliyor. Bu süreçte hızlı tedaviye başlamak adına bu hastaları Kovid-19 gibi değerlendirip, hastanede izole edip hızlı bir şekilde tedavisine başlamamızı sağlayacak bir görüntüleme sistemi olduğunu düşünüyorum'' dedi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM ETTİ

MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan hazırladığı programı hastanelerde kullanılması için Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti.