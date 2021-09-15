Koronavirüs tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü dalga

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Sağlık
ABONE OL

Koronavirüs tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü dalga

Türkiye koronavirüs salgınında dördüncü dalgayı yaşıyor. Salgındaki ilk dalga 2020'nin ilkbahar, ikinci dalga aynı yılın kış aylarında; üçüncü dalga ise 2021'in ilkbahar aylarında görülmüştü. Nisan 2021'deki seviyelere günlük vaka sayıları ulaşmamış olsa da günlük ölüm sayıları yaklaştı.

Koronavirüs tablosu: Verilerle Türkiye'de dördüncü dalga
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Aşılanma oranını artırmak için mobil aşı birimleri mevsimlik tarım işçilerine aşı yapıyor

Türkiye koronavirüs salgınında dördüncü dalgayı yaşıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Eylül'de paylaştığı günlük koronavirüs tablosuyla 24 saat içinde 276 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 bin 802 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Salgındaki ilk dalga 2020'nin ilkbahar, ikinci dalga aynı yılın kış aylarında; üçüncü dalga ise 2021'in ilkbahar aylarında görülmüştü.

Gerek ölüm gerekse vaka sayıları, Türkiye'nin dördüncü Covid-19 dalgasını yaşadığını gösteriyor.

Fakat Türkiye koronavirüs vaka sayılarını 25 Kasım 2020'de açıklamaya başladığı için, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde o tarihten öncesine vaka verileri yer almıyor.

Türkiye'de günlük Covid-19 vakaları. . .

Nisan 2021'de görülen zirveye, günlük koronavirüs vaka sayıları ulaşmamış olsa da günlük ölüm sayıları yaklaştı.

Türkiye'de Covid-19 kaynaklı günlük ölümler. . .

Türkiye'de yapılan günlük koronavirüs test sayısı da 14 Eylül'de 334 bin 535 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türkiye'de günlük test miktarı. . .

Ağustos ayında hızlanan artışın ardından Türkiye'de bazı Covid-19 önlemleri devreye girdi.

Bunlardan biri, aşılarını tamamlamamış veya son altı ayda hastalığı geçirmemiş kişilere getirilen, şehirlerarası seyahatler ve toplu etkinlikler için PCR testi zorunluluğu.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okullarda Covid-19 vakası görülmesi durumunda yapılması gerekenler için bir genelge yayımlandı.

5 Eylül'den itibaren 12 yaş üzerindekilere de Covid-19 aşısı olma imkanı verildi.

https://www.youtube.com/watch?v=pNWSSS3xBRQ&feature=youtu.be

Fakat buna rağmen aşılama istenen seviyelere ulaşamadı.

14 Eylül itibarıyla 18 yaş üzerin nüfus başına aşılamanın en düşük olduğu iller Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman oldu.

3 Eylül ile biten haftanın verilerine göre kişi başına en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü kentler ise Rize, Bayburt, Aksaray, Kayseri ve Konya oldu.

Sağlık Bakanı Koca 9 Eylül'de yaptığı açıklamada önlemlere de eski ciddiyetle uyulmadığından bahsetti:

"Bugün hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90'a yakın bir bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir.

"Bu kadar aşıya rağmen vaka ve can kayıplarının geçen yıla rağmen neden daha yüksek olduğunu sorabilirsiniz. Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık.

"Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz, tedbirleri ise eski ciddiyette sürdürmüyoruz."

Eski Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap ise hükümetin Bilim Kurulu'nu dinlediğini fakat toplumda pandemi yönetimi konusunda "kendi doğru bildiğini yaptığını" söyledi:

"Hasta yönetimi ve hastalığın yönetimi konularında Bilim Kurulu'nun görüşleri dikkate alındı. Ama toplumda pandemi yönetimine gelince elbette ki hükümet, görüşleri almakla beraber kendi doğru bildiğini yaptı."

Öte yandan Türkiye'de geliştirilen Turkovac aşısının da acil kullanım onayına başvurmaya hazır olduğu açıklandı.

Türkiye'de halihazırda BioNTech/Pfizer ve Sinovac aşıları yapılıyor.

Fakat iki doz Sinovac olan kişilerin antikor seviyesindeki hızlı düşüş nedeniyle bu gruba da BioNTech/Pfizer aşısı olma hakkı verildi.

Sağlık Bakanlığı ve hekimler, sadece iki doz Sinovac olan kişilerin artık risk altında olduğu uyarısında bulundu.

Yeni varyantlar ve artan vakalar yalnızca Türkiye'de değil pek çok ülkede kış yaklaştıkça yeni önlemlerin devreye alınmasına yol açabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Inspiration4: Dört amatör astronotun uzay yolculuğu için geri sayım başladı
BBC Dört amatör astronotun uzay yolculuğu için geri sayım ...
SON DAKİKA: İngiltere'de Covid vaka senaryolarına göre iki farklı kış eylem planı oluşturuldu
BBC İngiltere'nin vaka sayılarına göre iki planı var!
Covid aşısı: İngiltere'de üçüncü doz aşı uygulaması haftaya başlıyor
BBC İngiltere'de 3. doz aşı uygulaması haftaya başlıyor
"Gençler, kendilerini bekleyen bir gelecek olmadığı görüşünde"
BBC 10 ülkede iklim değişikliği araştırması
SON DAKİKA: Afgan kadınlar #KıyafetimeDokunma kampanyası ile Taliban'a karşılık veriyor
BBC Afgan kadınlardan #KıyafetimeDokunma kampanyası
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl 79 yaşında hayatını kaybetti
BBC İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi Charlotte ...
SON DAKİKA: İklim değişikliği: Sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıktığı gün sayısı, 40 yılda iki katına çıktı
BBC Korkutan iklim değişikliği araştırması: 40 yılda iki ...
Almanya Başbakanı Merkel'in siyasi mirası ne olacak? "Avrupa'nın Kraliçesi'nin tacındaki pırıltılar ve lekeler
BBC Almanya Başbakanı Merkel'in siyasi mirası ne olacak?
SON DAKİKA: İngiliz hükümeti mahkemelik oldu! Konu otelde korona karantinası
BBC İngiltere'de otel karantinası nedeniyle hükümete ...
Taliban'ın ve Afganistan’ın geleceğini Çin mi belirleyecek?
BBC Taliban'ın ve Afganistan’ın geleceğini Çin mi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.