İHA

Birçok Avrupa ülkesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldıkları önlemleri gevşeterek, normalleşme adımları atmaya başladı. Almanya’da normalleşme sürecine katılan ülkeler arasında bulunuyor.

Almanya Başkanı Angela Merkel, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesinin ardından vatandaşlara kurallara uyulması konusunda çağrıda bulundu.

Merkel, "Salgının yeni bir aşamasına girdik. Rahatlamalara rağmen henüz virüse karşı başarılı olmadık. Bunun için maske takmak ve sosyal mesafe gibi temel kurallara uymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Başbakan, koronavirüs önlemlerinin ardından normalleşmeye geçilmesinin sonuçlarını iki üç hafta sonra belli olacağını aktarırken, yürürlükte olan kurallara uyarak hem kendinizi hem de çevrenizdekileri koruyun uyarısında bulundu.

Öte yandan, Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada Almanya’da koronavirüs bulaş oranı Cuma gününden bu yana artmaya devam ettiği ifade edildi. Enstitü, Cuma günü 0,83 olan bulaşma oranının Cumartesi 1.10’a Pazar günü ise 1.13’e kadar yükseldiğini açıkladı.

Almanya'da toplam koronavirüs vaka sayısı 171 bin 999’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 569’a yükseldi.