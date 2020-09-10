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ABD'li uzmanlar, vücudumuza ne kadar az virüs girerse o kadar az hasta olacağımızı söylüyor. Maske takmanın ardında başkalarını püskürtülen damlacıklardan korumaktır. Ancak yapılan yeni bir çalışma maske takmanın başka bir faydasını daha gözler önüne serdi.

VİRÜSE MARUZİYET AZALDIKÇA HASTALIĞIN YÜKÜ AZALIYOR

The Reporter'da yer alan habere göre, UC San Francisco'daki bulaşıcı hastalık uzmanları Dr. Monica Gandhi ve Dr. Rutherford, New England Tıp Dergisi'nde yayımlanan makalelerinde "Maskeler etrafta uçuşan viral partikül miktarını azaltır. Bu nedenle enfekte olursanız, daha düşük doz ve daha az şiddetli semptomlar görülür" ifadesinde bulundu.

Araştırmalar, maskelerin tüm damlacıkları filtreleyemeyebileceğini ve virüsün gizlice sızmasının mümkün olduğunu, ancak maske takmayan birine göre daha düşük bir dozda olduğunu gösteriyor. Bu azalan maruziyet ise kişinin ne kadar hastalandığını etkileyebilir, çünkü bağışıklık sistemi az sayıda viral partikülü çoğalmadan önce yok edebilir.

"DAHA HAFİF ENFEKSİYON SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ STRESİ AZALTIR VE HAYAT KURTARIR"

Dr. Gandhi ve Rutherford, Japonya, Tayvan, Tayland, Güney Kore, Singapur ve Çek Cumhuriyeti gibi maske takmanın halihazırda yaygın olduğu veya hızlı bir şekilde benimsendiği ülkelerde, ağır hastalık ve ölüm oranlarının nispeten düşük kaldığını belirtti.

Gandhi, daha hafif enfeksiyonların sağlık sistemi üzerindeki stresi azaltacağını ve hayat kurtaracağını söyledi. Öte yandan kişinin kendisini de bu şekilde korumuş olduğuna dikkat çekti.