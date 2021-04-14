Yeni tip koronavirüse yakalanan politikacılardan biri de CHP'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmaları kapsamında “Memleket Hareketi”ni kuran Muharrem İnce olmuştu.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" ifadelerini kullanan Muharrem İnce'nin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.
YORUMLAR