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ABD'de 95 gün koronavirüsle mücadele eden ünlü tiyatro oyuncusu Nick Cordero 41 yaşında yaşamını yitirdi. Hem virüsle hem de hastalığın komplikasyonlarıyla savaşan Cordero, koronavirüsün bir etkisi olan kan pıhtılaşması nedeniyle sağ bacağını kaybetmişti. Cordero, kalbi, akciğerleri ve böbreklerinin desteklendiği çeşitli makinelere bağlı bir şekilde komadaydı. Ancak Cordero, üç aydan fazla süren mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS KANGRENE YOL AÇABİLİR!

Aylardır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir etkisi de kan pıhtılaşmasına bağlı olarak kol veya bacakların kangren olması ve bu uzuvların kaybedilmesi. Türk Kardiyoloji Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, "Covid-19 hastalığı seyri sırasında hem toplardamarlarda hem de atardamarlarda pıhtılaşma olabilmektedir. Bunun sebebi hem enfeksiyon sırasında pıhtılaşma eğilimine yol açan faktörlerin artması hem de damarların iç yüzeyini kaplayan endotel tabakasının virüs tarafından invazyonu olabilir. Belirti ve bulgular tutulan damar ve bölgeye göre değişiklik gösterir. Akciğer damarlarının tutulumuna bağlı olarak ölümcül seyredebilen pulmoner emboli nisbi olarak sık görülmektedir. Covid enfeksiyonu sırasında aort damarının farklı bölgelerinde pıhtılaşmanın gösterildiği ve bu pıhtıların embolisine bağlı olarak beyin damarlarında ve bacak atar damarlarında tıkanmaların saptandığı bilimsel yayınlarda mevcuttur. Elbette bu durum da felçlere ve bacak kangrenine yol açabilecek potansiyeldedir" açıklamasında bulundu.