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Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde görev yapan Nefroloji Uzmanı Dr. Zeki Kemeç, Kovid-19’u yendi. Kemeç, “Bu virüsü hafife almak çok büyük yanılgı olur” diyerek vatandaşları uyardı.

Bulut Kutlu'nun haberine göre Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde görev yapan Nefroloji Uzmanı Dr. Zeki Kemeç, temmuz ayında koronavirüse yakalandı. Dr. Kemeç, virüsün akciğerlerine nüfuz ettiğini, iştahsızlık, halsizlik, terleme, bel ve sırt ağrısı yakınmalarının olduğunu söyledi.

"MİLYONLARCA DİKENİN ÜZERİNDE YATIYORMUŞ GİBİYDİM"

Milyonlarca dikenin üzerinde yatıyormuş gibi canının acıdığını belirten Dr. Kemeç, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben bir doktorum fakat nasıl seyrettiği belli olmayan bir hastalıkla cebelleşiyordum. Aynı evde 6 kişi birden hastalanmış ve her birimiz farklı semptomlarla geçiriyorduk. Bu virüsün en büyük felaketi ise akciğer tutulumudur. Çok yayılım durumunda ise oksijen ve yoğun bakım desteği gerektirir. Soluk almakta sıkıntım vardı ve uyuyamıyordum. Ne aileme ne kendime çare olabiliyordum. Hastalarımın bana ihtiyacı vardı. Ailem ve hastalarım için pes etmemeliydim. Test sonuçlarım negatif çıkınca hiç beklemeden işe başladım. Bana ihtiyacı olan hastalarıma koştum. Hemodiyaliz, periton diyalizi, nakil hastaları, acil ve yoğun bakım hasta konsültasyonları tüm bu işler beni bekliyordu."

"BANA BULAŞMAZ' DEMEYİN"

"Kovid-19'u atlatmama rağmen hala nefes alırken sıkıntı yaşadığım anlar oluyor" diyen Dr. Zeki Kemeç, "Lütfen herkes çok dikkat etsin. Bana bulaşmaz demeyelim. Maske, sosyal mesafe ve el hijyenini sağlıklı yapalım, sağlığımızdan olmayalım” dedi.