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HaberlerGündem3. SayfaUYARMIŞLAR! Son dakika: Korsan dehşetinde bilinmeyen detay ortaya çıktı
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Denizcilere korsanlarla ilgili istihbarat uyarısı!

Gine Körfezi açıklarında Pazar günü korsan saldırısına uğrayan Liberya bandralı Mozart adlı gemide, 15 Türk mürettebat kaçırıldı. Denizcilerin kurtarılması için görüşmeler devam ediyor. İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’nın 12 Ocak’ta üyelerine korsan uyarısında bulunduğu ortaya çıktı

UYARMIŞLAR! Son dakika: Korsan dehşetinde bilinmeyen detay ortaya çıktı
Denizcilere korsanlarla ilgili istihbarat uyarısı!
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Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nca (ICS) gönderilen 6 Ocak 2021 tarihli istihbarat raporu esas alınarak hazırlanan sirküler ile tehdidi üyelerine duyuran Oda, 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Batı Afrika bölgesinde gemilere yönelik 18 deniz haydutluğu vakası rapor edildiğini, 5’inde deniz haydutlarının gemiye çıkmayı başardığını, 8’inde gemiye saldırı düzenlendiğini kayda geçirdi.

KÜÇÜK TONAJLI GEMİLER

Oda, Nijer Deltası güney ve doğusunda faaliyet gösteren deniz haydutlarının, Gine Körfezi'nde en önemli tehdit olmaya devam ettikleri belirtilerek, korsanların tüm gemileri hedef alabileceklerini, özellikle küçük tonajlı dökme yük gemileri, ürün tankerleri, genel yük ve açık deniz ikmal gemileri ile balıkçı gemileri gibi düşük hızlı ve alçak bordalı gemilere gerçekleştirilen saldırıların başarılı olma olasılığının daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

BATI HİNT BÖLGESİ

Batı Hint Okyanusu’nda 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 4 olayın yaşandığı, bunların birinde genel yük gemisine ateş açıldığı, ikisinde gemilerin patlayıcı tarafından hasar gördüğü, bir saldırının Suudi Deniz Kuvvetleri tarafından engellendiği ifade edildi.

"500 DENİZ MİLİ AÇIKTA FAALİYET GÖSTERİYORLAR"

Son olarak da ham petrol tankerinde bir limpet mayınının tespit edildiğinin rapor edildiğine işaret edilen uyarıda, Somali ve Aden Körfezi’nde deniz haydutluğu tehdidinin halen devam ettiği, deniz haydutlarının genel olarak ana gemi desteği olmadan küçük teknelerle Somali kıyılarından 500 deniz mili açığa kadar faaliyet gösterdikleri ifade edildi.

SİNGAPUR BOĞAZI'NA DA DİKKAT

Güneydoğu Asya'da, 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Endonezya'da limanda dökme yük gemisine gerçekleştirilen bir silahlı soygun olayının rapor edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Singapur Boğazı’nda herhangi bir vakanın yaşanmaması konusunda, deniz haydutlarının girişimlerini zora sokacak kuzeydoğu muson yağmur sezonunun etkisinin olabileceğinin düşünüldüğü, hava tahminlerine göre söz konusu sürecin Ocak sonu/Şubat başında sona ereceğinin belirtildiği, bölgede Endonezya, Singapur ve Malezya sınırlarının Singapur Boğazı’nda kesişmesi dolayısıyla yetki alanları konusundaki güçlüklerin deniz haydutlarının kaçma imkanlarını kolaylaştırdığı ifade edilmektedir.”

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