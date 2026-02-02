Kortizon kilo aldırır mı? Kortizon kullanmak kilo yapar mı?

Pek çok kişi kortizon tedavisine başlamadan önce ya da tedavi sürecindeyken aynadaki değişimi sorgulamaya başlıyor. Kilo artışı gerçekten ilacın doğrudan etkisi mi, yoksa geçici bir yan etki mi sorusu bu noktada gündeme geliyor. Kortizon kullanmak kilo yapar mı endişesi, özellikle kronik hastalıklarda düzenli ilaç kullananlar için önemli bir karar faktörü haline gelebiliyor. Peki, kortizon kilo aldırır mı? kortizon zayıflatır mı?

KORTİZON NEDİR?

Kortizon, vücudun doğal olarak böbreküstü bezlerinden salgıladığı kortizol hormonunun ilaç formudur. Tıpta özellikle iltihap baskılayıcı ve bağışıklık sistemini düzenleyici etkileri nedeniyle kullanılır. Alerjik reaksiyonlardan romatizmal hastalıklara, astımdan bazı cilt rahatsızlıklarına kadar oldukça geniş bir kullanım alanı vardır. Kortizon, bağışıklık sisteminin aşırı çalıştığı durumlarda savunma mekanizmasını sakinleştirerek vücudu dengelemeyi amaçlar. Ancak bu güçlü etki, beraberinde dikkatli kullanım gereksinimini de getirir. Çünkü kortizon sadece sorunlu bölgeyi değil, tüm metabolik sistemi etkileyen bir hormondur. Bu nedenle doz, kullanım süresi ve bırakma şekli mutlaka hekim kontrolünde planlanmalıdır.

REKLAM KORTİZON KİLO ALDIRIR MI? Kortizonun kilo aldırıcı etkisi, ilacın doğrudan yağ oluşturmasından değil; vücuttaki su-tuz dengesi, iştah mekanizması ve insülin direnci üzerindeki etkilerinden kaynaklanır. Kortizon kullanan kişilerde iştah artışı oldukça sık görülür. Özellikle karbonhidrat ve tuzlu gıdalara yönelim belirginleşebilir. Bununla birlikte kortizon, vücutta sıvı tutulumuna neden olarak tartıda hızlı kilo artışına yol açabilir. KORTİZON KAÇ KALORİ? Kortizonun klasik anlamda bir kalori değeri yoktur; yani besinler gibi enerji sağlayan bir madde değildir. Ancak metabolizma üzerindeki etkileri nedeniyle dolaylı olarak kilo dengesini etkiler. Kortizon, kan şekerini yükseltici bir etkiye sahiptir ve bu durum vücudu daha fazla insülin salgılamaya zorlar. İnsülin artışı ise yağ depolanmasını kolaylaştırır. Dolayısıyla kortizonun kalorisi olmasa bile, vücudun aldığı kalorileri nasıl kullandığını değiştiren bir etkisi vardır. Bu nedenle kortizon kullanan kişiler, normalden aynı miktarda yemelerine rağmen kilo artışı yaşayabilir ya da kilo vermekte zorlanabilir. REKLAM KORTİZON KİLO YAPAR MI? Kilo yapma meselesi, kortizonun kullanım süresi ve dozuyla doğrudan ilişkilidir. Kısa süreli ve düşük doz kortizon tedavilerinde kalıcı kilo artışı genellikle görülmez. Ancak uzun süreli kullanımda vücut kompozisyonu değişebilir. Kas dokusu azalırken yağ dokusu artabilir; bu da kilo artışından ziyade vücudun şeklinde değişim olarak fark edilir. Özellikle hareketin azaldığı, beslenmenin kontrol edilmediği durumlarda kortizonun kilo yapıcı etkisi daha belirgin hale gelir.